﻿ Экипаж Киберманиса завоевал бронзу на шестом этапе Кубка мира по бобслею, Mixnews.lv

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Латвийский экипаж-четверка во главе с пилотом Оскаром Киберманисом в воскресенье на трассе Санкт-Морица в Швейцарии занял третье место на шестом этапе Кубка мира по бобслею.

Киберманис стартовал вместе с разгоняющими Матисом Микнисом, Хелви Лусисом и Янисом Стренгой. После первого заезда латвийский экипаж был восьмым, во втором заезде показал второй лучший результат и поднялся на третье место.

Экипаж Киберманиса поднимается на пьедестал почета в соревнованиях четверок на этапах Кубка мира уже четвертый раз подряд, в предыдущие три раза он занял вторые места.

Очередную победу на шестом этапе одержал экипаж олимпийского чемпиона Франческо Фридриха, показав лучший результат в обоих заездах.

Второе место занял экипаж Йоханнеса Лохнера из Германии, уступивший своему соотечественнику по сумме двух заездов 0,51 секунды. Киберманис уступил ему 0,02 секунды.

В общем зачете Кубка мира лидирует Фридрих (1310 очков), на втором месте - Лохнер (1237 очка), на третьем - Киберманис (1214 очков). Дебютант Ральф Берзиньш с 552 очками занимает 15-е место.