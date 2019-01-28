﻿ Игрок рижского "Динамо" попал в список лучших игроков КХЛ, Mixnews.lv

Спорт |

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов двадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшими игроками недели в своих амплуа признаны вратарь "Локомотива" Илья Коновалов, защитник "Барыса" Виктор Сведберг и нападающий "Адмирала" Владимир Бутузов, а форвард рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс признан лучшим молодым хоккеистом недели.

21-летний форвард рижского "Динамо" набрал 2 (1+1) очка в трех матчах и одержал с командой две победы.

Рижское "Динамо" сегодня проводит матч против динамовцев из Москвы. Рижане продолжают занимать девятое место в Западной конференции и на очко отставать от ХК "Сочи", как и от зоны плэй-офф.