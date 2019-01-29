﻿ Первая победа сезона: Остапенко вышла во 2-й круг турнира WTA в Петербурге, Mixnews.lv

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Латвийская спортсменка Алена Остапенко вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщает Sport-express.ru. В матче второго раунда она переиграла француженку Кристину Младенович - 6:1, 0:6, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Во втором круге Остапенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Напомним, это первая победа Остапенко в этом сезоне - две недели назад вторая ракетка Латвии уступила в первом же круге Открытого чемпионата Австралии по теннису греческой теннисистке Марии Саккари — 1:6, 6:3, 2:6.