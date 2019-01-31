﻿ В НХЛ дебютировал ещё один латвийский хоккеист, Mixnews.lv

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Латвийский нападающий Теодор Блюгер провел свой дебютный матч в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) и помог "Питтсбургу" одержать победу, сообщает Sportazinas.com.

"Питтсбург" на своём поле обыграл лидера НХЛ "Тампу" со счётом 4:2.

Блюгер стал 23-м латвийским хоккеистом, которому удалось сыграть в НХЛ. Совсем недавно, в начале января, за океаном дебютировал другой латвийский хоккеист Рудольф Балцерс ("Оттава Сенаторз").

В своем первом матче Блюгер провёл на льду 6 минут и 22 секунды. За это время он применил один силовой приём, заблокировал один бросок, выиграл одно из пяти вбрасываний, заработал две штрафные минуты и получил положительный коэффициент полезности "+1".

Следующий матч "Питтсбург" проведет в пятницу против "Оттавы", а это значит что на льду могут встретиться два хоккеиста из Латвии - Блюгер и Балцерс.