﻿ Порзиньгис меняет клуб: возмущенные болельщики сожгли его майку, Mixnews.lv

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" согласился на сделку, в результате которой латвийский форвард Кристапс Порзиньгис переходит в команду "Даллас Мэверикс". Эту информацию подтвердили представители обоих клубов.

Kristaps Porzingis is reportedly set to be the newest member of the Mavericks. pic.twitter.com/cZfK4bMkD2