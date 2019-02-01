﻿ Порзиньгис меняет клуб: возмущенные болельщики сожгли его майку, Mixnews.lv

Спорт |

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" согласился на сделку, в результате которой латвийский форвард Кристапс Порзиньгис переходит в команду "Даллас Мэверикс". Эту информацию подтвердили представители обоих клубов.

Kristaps Porzingis is reportedly set to be the newest member of the Mavericks. pic.twitter.com/cZfK4bMkD2 — NBA TV (@NBATV) 31 января 2019 г.

Помимо Порзиньгиса в "Мэверикс" переходят Тим Хардуэй-младшмй и Кортни Ли, а "Никс" получит Денниса Смита, Деандре Джордана и Уэсли Мэттьюза.

Между тем, как свидетельствуют публикации в Twitter, болельщики "Никс" возмущены тем, что Порзиньгис покидает клуб и в качестве своеобразной акции сожгли его майку.

Knicks fans are already burning Porzingis uniforms pic.twitter.com/VfEUeYypBs — Complex Sports (@ComplexSports) 31 января 2019 г.

В данный момент Порзиньгис продолжает реабилитацию после травмы, полученной в феврале прошлого года. Латвийский баскетболист перешел в "Нью-Йорк Никс" в 2015 году.