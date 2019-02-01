﻿ Порзиньгис меняет клуб: возмущенные болельщики сожгли его майку, Mixnews.lv

Порзиньгис меняет клуб: возмущенные болельщики сожгли его майку (2)

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Спорт | 1 февраля 2019 года, 10:43

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" согласился на сделку, в результате которой латвийский форвард Кристапс Порзиньгис переходит в команду "Даллас Мэверикс". Эту информацию подтвердили представители обоих клубов.

Помимо Порзиньгиса в "Мэверикс" переходят Тим Хардуэй-младшмй и Кортни Ли, а "Никс" получит Денниса Смита, Деандре Джордана и Уэсли Мэттьюза.

Между тем, как свидетельствуют публикации в Twitter, болельщики "Никс" возмущены тем, что Порзиньгис покидает клуб и в качестве своеобразной акции сожгли его майку.

В данный момент Порзиньгис продолжает реабилитацию после травмы, полученной в феврале прошлого года. Латвийский баскетболист перешел в "Нью-Йорк Никс" в 2015 году.

Комментарии 2
Самуил 38 минут назад
Судя по всему в Нью-Йорке решили, что начало конца иначе не стали бы избавляться от игрока вокруг которого сначала собирались строить команду. От подобных травм полностью восстанавливаются и возвращаются на прежний уровень далеко не многие.
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Patriot1 час назад
Veiksmìgu Tev Kristap karjèras turpinàjumu.
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