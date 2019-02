﻿ Порзиньгис не планирует в этом сезоне возвращаться на площадку, Mixnews.lv

Спорт |

Во время пресс-конференции своей новой команды NBA Dallas Mavericks Кристап Порзиньгис подтвердил, что в этом году не планирует возвращаться на площадку. По словам баскетболиста, он хочет до конца залечить тяжелую травму колена, которая была получена около года назад.

"Таков план, но чувствую себя замечательно и мне не терпится вернуться на площадку", — сказал Порзиньгис.

Напомним, на прошлой неделе Порзиньгис стал участником обмена между командой "Даллас" и "Нью-Йорком". В результате этой сделки "Даллас" получил латвийца, Тима Хардуэя и Кортни Ли, а "Нью-Йорк" завладел правами на Денниса Смита, Деандре Джордана и Уэсли Мэттьюза.

Год назад Порзиньгис получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче регулярного чемпионата НБА за "Нью-Йорк".

Кристап Порзиньгис стал игроком "Нью-Йорка" в 2015 году. За время карьеры в NBA латвиец в среднем за матч набирал 17,8 очка и делал 7,1 подбора.

"Whatever the plan was in the previous organization, really isn't relevant at this point in time"@mcuban sets the record straight for @dallasmavs' plan for Kristaps Porzingis this season