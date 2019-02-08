﻿ На матчах Английской премьер-лиги участились случаи расизма, Mixnews.lv

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В УЕФА озабочены участившимися случаями расизма на матчах Английской премьер-лиги.

Такая проблема существует не только в Англии, но и в Италии, сказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

Кроме того, по его словам, некоторые политики своими заявлениями только подливают масла в огонь. Он признал, что в одиночку спортивные органы бороться с расизмом не могут.

Госорганы тоже должны играть важную роль в этой борьбе, отметил глава УЕФА.