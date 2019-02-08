﻿ На матчах Английской премьер-лиги участились случаи расизма, Mixnews.lv

На матчах Английской премьер-лиги участились случаи расизма
Спорт | 8 февраля 2019 года, 11:20
В УЕФА озабочены участившимися случаями расизма на матчах Английской премьер-лиги.
Такая проблема существует не только в Англии, но и в Италии, сказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.
Кроме того, по его словам, некоторые политики своими заявлениями только подливают масла в огонь. Он признал, что в одиночку спортивные органы бороться с расизмом не могут.
Госорганы тоже должны играть важную роль в этой борьбе, отметил глава УЕФА.
Источник: Газета.ru