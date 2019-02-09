﻿ Братья Шицсы выиграли бронзу на чемпионате Европы, Mixnews.lv

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Экипаж-двойка братьев Юриса и Андриса Шицсев в субботу завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы по санному спорту, который проходил в немецком Оберхофе одновременно с восьмым этапом Кубка мира.

Экипажи Кристен Путин/Имант Марцинкевич и Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш на чемпионате заняли соответственно шестое и восьмое места.

Тем временем чемпионами Европы стали немецкие саночники Тобиас Вендль/Тобиас Арльт, а второе место заняли их соотечественники Тони Эггерт/Саша Бенеккен.

В общем зачете Кубка мира среди двоек лидируют Эггерт/Бенеккен, набравшие 895 очков. На втором месте австрийцы Томас Штой/Лоренц Коллер (712 очков), а на третьем - Вендль/Арльт (698 очков). Братья Шицсы занимают четвертое место.

Это был предпоследний этап Кубка мира, а завершится сезон 23-24 февраля в Сочи.