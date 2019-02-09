﻿ Остапенко и Севастова принесли Латвии две победы в Кубке Федерации, Mixnews.lv

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Латвийские теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова в субботу принесли Латвии две победы в Кубке Федерации, в рамках которого женская сборная Латвии по теннису встречается с командой Словакии.

Первой на корт вышла вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко, и представляющая Словакию Ребекка Шрамкова, занимающая 188 место. Остапенко одолела соперницу со счётом 7-5, 6-7 (5:7), 6-1.

Следующая игра состоялась между Анастасией Севастовой и Анне Каролиной Шмидловой. Их встреча со счетом 6-4, 6-0 также закончилась победой латвийской теннисистки.

Таким образом, в двух встречах Латвия одержала уже две победы и стремительно приближается к цели сыграть за место в первой Мировой группе. Победит та команда, которая первой наберет три победы.

Соревнования Кубка Федерации проходят сегодня и завтра, в холле "Арена Рига". В воскресенье предусмотрено еще два матча и, в случае необходимости, решающий парный матч.

На данный момент, планируется, что завтра первая на корт выйдет Анастасия Севастова. Она должна была играть с Викторией Кужмовой, однако спортсменка получила травму и, скорей всего, вместо нее будет играть Ребекка Шрамкова. В свою очередь, после предусмотрен матч Алены Остапенко и Анны Каролины Шмидловой.