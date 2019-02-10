﻿ Севастова и Остапенко поборются за места в первой группе Кубке федерации, Mixnews.lv

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В воскресенье, 10 февраля, латвийская женская сборная по теннису в холле "Арена Рига" обыграла сборную Словакии и теперь поборется за места в первой мировой группе Кубка федерации.

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в третьем матче первого раунда второй мировой группы Кубка федерации с результатом 6-3, 6-2 обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии, что принесло латвийской сборной досрочную победу 3-0.

Сразу после этого матча был запланирован матч Алены Остапенко против Анны Каролины Шмидловой, но он не состоится, а будет проведен парный матч.

В субботу, 9 февраля, Остапенко и Севастова также одержали победу над словацкими теннисистками, что позволило сборной Латвии занять уверенные позиции.

Латвийская сборная в апреле поборется за место в первой мировой группе Кубка федерации, а Словакия в дальнейшем будет бороться за то, чтобы не выйти из первой группы Европа/Африка.