﻿ "Динамо" обыграло финский "Йокерит" в домашнем матче, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" в домашнем матче, состоявшемся в холле "Арена Рига" обыграло финский "Йокерита", со счётом 3:1. Для коллектива Гирта Анкипанса победа оказалась второй в последних пяти матчах. Об этом пишет Championat.com.

Первая заброшенная шайба в матче оказалась в воротах гостей: точный бросок на 2-й минуте записал в актив защитник рижан Мэтью Майоне.

На 24-й минуте преимущество "Динамо" упрочил гол Андриса Джериньша. Вскоре финская команда сумела сократить разрыв усилиями Алекса Гранта.

В концовке основного времени точку в матче поставил Лаурис Дарзиньш броском в пустые ворота "Йокерита".

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial