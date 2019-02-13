﻿ Порзиньгис вложился в технологии для борьбы с травмами, Mixnews.lv

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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис и нидерландский футболист Йорди Кройф вложили инвестиции в новое предприятие, созданное при сотрудничестве Израиля и США, Zone7. Компания занимается соданием технологий по предотвращению спортивных травм.

Разработанная Zone7 технология соединяется с данными производительности медицины и спортсменов и использует искусственный интеллект для распознавания совпадений, чтобы определить риски травм и разработать симуляции того, как изменения в тренировках и работе могли бы повлиять на производительность и травмы.

После этого на мобильные устройства отправляются простые и осуществимые рекомендации, чтобы тренеры и врачи смогли принять решения в реальном времени, поясняет предприятие.

Платформу уже используют в бейсбольной лиге США и олимпийских сборных. Ею также пользуются команды Испанской премьер-лиги, Лиги чемпионов.

"Получить травму - это самый горький опыт, который может пережить любой спортсмен. Технология Zone7 чрезвычайно впечатляет и у нее есть потенциал навсегда изменить спортивную среду", - указал Порзиньгис, который сильно повредил колено, когда играл в составе нью-йоркской команды Knicks.

Как отмечает само предприятие, Zone7 получило заметную популярность в профессиональном спорте после того как разработанные компанией технологии показали снижение количества травм на 75% в тех футбольных командах, которые пользовались платформой.

Фото: facebook.com/kporzee