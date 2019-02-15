﻿ Подписано! Латвия и Белоруссия примут ЧМ по хоккею в 2021 году, Mixnews.lv

Подписано! Латвия и Белоруссия примут ЧМ по хоккею в 2021 году (2)
Хоккейные федерации Латвии м Белоруссии в пятницу в Риге подписали договор, который определяет разделение обязанностей при совместном проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году, передает LSM.lv.
Со стороны Белоруссии соглашение подписал председатель федерации хоккея Геннадий Савилов. От Латвии подпись на документе поставил президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис. Договор оговаривает бюджет турнира и маркетинговую стратегию.
LHF un @hockey_bel paraksta vienošanos par 2021.gada pasaules čempionāta rīkošanu #IIHFWorlds2021 pic.twitter.com/ixXYHpJ4Wh— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 15 февраля 2019 г.
Совместная заявка Латвии и Белоруссии победила в конкурсе на право проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году. Групповые этапы примут Рига и Минск, в свою очередь полуфиналы и поединки за медали пройдут в Минске.
И Латвия, и Белоруссия уже имеют опыт проведения чемпионата мира по хоккею. Рига была хозяйкой чемпионата в 2006 году, а Минск – в 2014 году.