﻿ Подписано! Латвия и Белоруссия примут ЧМ по хоккею в 2021 году, Mixnews.lv

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Хоккейные федерации Латвии м Белоруссии в пятницу в Риге подписали договор, который определяет разделение обязанностей при совместном проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году, передает LSM.lv.

Со стороны Белоруссии соглашение подписал председатель федерации хоккея Геннадий Савилов. От Латвии подпись на документе поставил президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис. Договор оговаривает бюджет турнира и маркетинговую стратегию.

Совместная заявка Латвии и Белоруссии победила в конкурсе на право проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году. Групповые этапы примут Рига и Минск, в свою очередь полуфиналы и поединки за медали пройдут в Минске.

И Латвия, и Белоруссия уже имеют опыт проведения чемпионата мира по хоккею. Рига была хозяйкой чемпионата в 2006 году, а Минск – в 2014 году.