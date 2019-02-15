﻿ Рижское “Динамо” обыграло минчан под открытым небом, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" победило динамовцев из Минска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, прошедший на спортивном комплексе под открытым небом около Рижской 84-й средней школы закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У рижан заброшенными шайбами отметились Гинтс Мейя (11-я минута), Оскарс Батня (24) и Андрис Джериньш (48). У проигравших отличился Олег Евенко (27).

Отметим, подобный матч под открытым небом - четвертый в истории КХЛ и второй между этими командами. В 2017 году первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе прошел между СКА и "Йокеритом" в Хельсинки, вторая такая игра состоялась в январе 2018 года в Риге между рижским и минским "Динамо", третья - в декабре 2018 года, когда на футбольном стадионе "Санкт-Петербург" ЦСКА победил СКА.

Рижское "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 59 матчах, и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial