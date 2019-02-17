﻿ Мартин Дукурс завоевал серебро на седьмом этапе Кубка мира, Mixnews.lv

Мартин Дукурс завоевал серебро на седьмом этапе Кубка мира (10)
В субботу, 16 февраля, ведущий латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на проходящих на трассе в американском Лейк-Плэсиде соревнованиях седьмого этапа Кубка мира.
В первом заезде Дукурс был вторым, во втором - третьим, что в сумме двух заездов позволило ему завоевать серебро.
Первое место на этапе занял российский скелетонист Александр Третьяков, которому Дукурс проиграл 0,14 секунды, третье - Юн Сун Бин из Южной Кореи, отставший от победителя соревнований на 0,25 секунды.
На этом этапе Латвию представлял только Мартин Дукурс, его брат Томас в борьбе за места на пъедестале почета не участвовал.
В общем зачете Кубка мира лидирует Третьяков (1269 очков), у Юн Сун Бина на 24 очка меньше. Третий - россиянин Никита Трегубов (1161 очко), на 20 очков от него отстает Мартин Дукурс. Томас Дукурс с 880 очками занимает седьмое место.
Сезон Кубка мира завершится в конце следующей недели в Калгари.
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