﻿ Мартин Дукурс завоевал серебро на седьмом этапе Кубка мира, Mixnews.lv

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Мартин Дукурс завоевал серебро на седьмом этапе Кубка мира (10)

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Спорт | 17 февраля 2019 года, 19:26

В субботу, 16 февраля, ведущий латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял второе место на проходящих на трассе в американском Лейк-Плэсиде соревнованиях седьмого этапа Кубка мира.

В первом заезде Дукурс был вторым, во втором - третьим, что в сумме двух заездов позволило ему завоевать серебро.

Первое место на этапе занял российский скелетонист Александр Третьяков, которому Дукурс проиграл 0,14 секунды, третье - Юн Сун Бин из Южной Кореи, отставший от победителя соревнований на 0,25 секунды.

На этом этапе Латвию представлял только Мартин Дукурс, его брат Томас в борьбе за места на пъедестале почета не участвовал.

В общем зачете Кубка мира лидирует Третьяков (1269 очков), у Юн Сун Бина на 24 очка меньше. Третий - россиянин Никита Трегубов (1161 очко), на 20 очков от него отстает Мартин Дукурс. Томас Дукурс с 880 очками занимает седьмое место.

Сезон Кубка мира завершится в конце следующей недели в Калгари.

Комментарии 10
Примус33 минуты назад
Да и хрен на него.
1
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СИЛЬНА ЗЛОБНЫЙ57 минут назад
Мне похуй Мартинава серебро.
Тут в Латвии уже Нищебродов и Латышей
ободрала "Синекура" Проклятая -
- как липку..!

Нахуя ещё за какие то санки платить,
чтобы Марис катался..!?
2
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факт9 минут назад
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