﻿ Пан или пропал: у рижского "Динамо" - решающие матчи за выход в плей-офф, Mixnews.lv

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На этой неделе решится судьба рижского "Динамо" в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Гиртса Анкипанса продолжает борьбу за выход в плей-офф и восьмое место Западной конференции.

Сегодня рижане дома принимают "Слован", который в данный момент является худшей командой лиги.

В минувшие выходные ХК "Сочи", который является прямым конкурентом "Динамо" за место в плей-офф, одержал выездную победу над минским "Динамо" (3:1) и поднялся на седьмую строчку. Теперь главный конкурент рижан - подольский "Витязь".

"Динамо" отстает от "Витязя" на три очка. Сегодня у "Витязя" пройдет матч против лидера КХЛ ЦСКА, то есть у рижан есть возможность сократить отставание до одного очка.

Матч "Динамо" (Рига) — "Слован" пройдет сегодня в 19:30 по Риге.

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial