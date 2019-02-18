﻿ Пан или пропал: у рижского "Динамо" - решающие матчи за выход в плей-офф, Mixnews.lv

Пан или пропал: у рижского "Динамо" - решающие матчи за выход в плей-офф (5)
На этой неделе решится судьба рижского "Динамо" в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Гиртса Анкипанса продолжает борьбу за выход в плей-офф и восьмое место Западной конференции.
Сегодня рижане дома принимают "Слован", который в данный момент является худшей командой лиги.
В минувшие выходные ХК "Сочи", который является прямым конкурентом "Динамо" за место в плей-офф, одержал выездную победу над минским "Динамо" (3:1) и поднялся на седьмую строчку. Теперь главный конкурент рижан - подольский "Витязь".
"Динамо" отстает от "Витязя" на три очка. Сегодня у "Витязя" пройдет матч против лидера КХЛ ЦСКА, то есть у рижан есть возможность сократить отставание до одного очка.
Матч "Динамо" (Рига) — "Слован" пройдет сегодня в 19:30 по Риге.
Фото: facebook.com/dinamorigaofficial
ЧТО тебя связывает с Россией???
Команда-Динамо Рига играет в чемпионате придуманом Россией.И главным спонсором команды и всего чемпионата является ГАЗПРОМ!!!
КОЛИСЬ. PATRIOTS...ТЫ засланый казачок???:)))))
Россия-спонсирует развитие хоккея в Латвии.Не так ли,Patriots?
Тогда почему ты так часто говоришь плохо про Россию???
Странный ты человечек..(хотя,может ты за деньги. Тогда это другое)
Это не при РУССКИХ -
- где всё было в спорте Детям бесплатно.!!!!!!!!!
Щас никаких бабок не хватит на хаккей.!