﻿ Рижское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" и вернулось в плей-офф, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" переиграло череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ. Рижане вернулись в зону плей-офф. Об этом пишет портал Championat.com .

Сообщается, что в первом периоде на гол Андриса Джериньша хозяева ответили результативным броском Ивана Николишина.

В середине второй 20-минутки рижане смогли забросить две шайбы усилиями Лауриса Дарзиньша и Рихарда Марениса. На 36-й минуте Владислав Кодола сократил отставание команды "Северсталь".

Между тем Лаурис Дарзиньш оформил дубль на 42-й минуте, вновь увеличив преимущество рижан до двух голов.

Череповецкой команде удалось перевести игру в овертайм — в оставшееся до сирены время отличились Иван Лекомцев и Богдан Якимов. Тем не менее рижане смогли добиться победы благодаря голу Линуса Виделля уже на 1-й минуте овертайма.

Фото: dinamoriga.lv