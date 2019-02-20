﻿ Рижское "Динамо" обыграло "Северсталь" и ненадолго оказалось в зоне плей-офф, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" переиграло череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ. Благодаря этому рижане ненадолго оказались на седьмой строчке в Западной конференции, то есть - в зоне плей-офф. Об этом пишет портал Championat.com .

Сообщается, что в первом периоде на гол Андриса Джериньша хозяева ответили результативным броском Ивана Николишина.

В середине второй 20-минутки рижане смогли забросить две шайбы усилиями Лауриса Дарзиньша и Рихарда Марениса. На 36-й минуте Владислав Кодола сократил отставание команды "Северсталь".

Между тем Лаурис Дарзиньш оформил дубль на 42-й минуте, вновь увеличив преимущество рижан до двух голов.

Череповецкой команде удалось перевести игру в овертайм — в оставшееся до сирены время отличились Иван Лекомцев и Богдан Якимов. Тем не менее рижане смогли добиться победы благодаря голу Линуса Виделля уже на 1-й минуте овертайма.

Рижане выиграли четвертый матч подряд и поднялись на седьмое место в Западной конференции, но уже через час вернулись на девятую строчку, поскольку "Витязь" и "Сочи" - прямые конкуренты "Динамо" за попадание в плей-офф - также победили в своих матчах.

Для латвийской команды регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля гостевым матчем против ЦСКА. Для выхода в плей-офф рижанам надо обыгрывать армейцев и надеяться, что хотя бы один из конкурентов потерпит поражение.

Фото: dinamoriga.lv