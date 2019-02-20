﻿ Рижское "Динамо" обыграло "Северсталь" и ненадолго оказалось в зоне плей-офф, Mixnews.lv

Рижское "Динамо" обыграло "Северсталь" и ненадолго оказалось в зоне плей-офф (3)

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Спорт | 20 февраля 2019 года, 21:48

Рижское "Динамо" переиграло череповецкую "Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ. Благодаря этому рижане ненадолго оказались на седьмой строчке в Западной конференции, то есть - в зоне плей-офф. Об этом пишет портал Championat.com .

Сообщается, что в первом периоде на гол Андриса Джериньша хозяева ответили результативным броском Ивана Николишина.

В середине второй 20-минутки рижане смогли забросить две шайбы усилиями Лауриса Дарзиньша и Рихарда Марениса. На 36-й минуте Владислав Кодола сократил отставание команды "Северсталь".

Между тем Лаурис Дарзиньш оформил дубль на 42-й минуте, вновь увеличив преимущество рижан до двух голов.

Череповецкой команде удалось перевести игру в овертайм — в оставшееся до сирены время отличились Иван Лекомцев и Богдан Якимов. Тем не менее рижане смогли добиться победы благодаря голу Линуса Виделля уже на 1-й минуте овертайма.

Рижане выиграли четвертый матч подряд и поднялись на седьмое место в Западной конференции, но уже через час вернулись на девятую строчку, поскольку "Витязь" и "Сочи" - прямые конкуренты "Динамо" за попадание в плей-офф - также победили в своих матчах.

Для латвийской команды регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля гостевым матчем против ЦСКА. Для выхода в плей-офф рижанам надо обыгрывать армейцев и надеяться, что хотя бы один из конкурентов потерпит поражение.

Фото: dinamoriga.lv

Комментарии 3
Dinamo 10 часов назад
Очень хотелось бы ....... Только похоже аффтор жжет (и далек от хоккея)
8 Витязь - 63
---------------
9 Динамо Р - 62

И последнии игры..... Эх.....
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фанат 8 часов назад
Куда вернулось?Как они смогут обыграть ЦСКА,если уже потерявшую все Северсталь обыграть в основное время не смогли? Нахрена такие статьи? Сочи .которых обвиняли ,сегодня выиграло у Спартака,Витязь у Минска,рижане пролетели и просрали свои шансы в плей-офф.Будем откровенны. У Сочи игра с Слованом,чистая победа ,у Витязя с Автомобилистом,50 на 50 ,но вот игра рижан пртив ЦСКА да и в гостях никак хорошо не выглядит
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raven30 минут назад
Даже если бы выиграли в основное время ничего не изменилось учитывая победы Витязя и Сочи.С ЦСКА ничего не светит,так что до встречи в следующем году родное Динамо.
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