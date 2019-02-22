﻿ На кону плей-офф! "Динамо" сегодня встретится с грозным ЦСКА, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" проведет сегодня свой последний матч в рамках очередного регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 18:30 команда Гиртса Анкипанса встречается с лидером сезона — московским ЦСКА.

Динамовцы в данный момент занимают девятую строчку в Западной конференции (62 очка). На одно очко больше у "Витязя", который идет восьмым. ХК "Сочи" расположился на седьмой строчке (64 очка).

Рижанам для попадания в восьмерку и выхода в плей-офф необходимо обыгрывать армейцев и надеяться, что хотя бы один из конкурентов потерпит поражение.

"Витязь" сегодня у себя дома сыграет с лидером Восточной конференции "Автомобилистом" из Екатеринбурга. ХК "Сочи", в свою очередь, у себя дома сыграет с худшей командой лиги — "Слованом" из Братиславы.

Статистика встреч между ЦСКА и "Динамо" — не в пользу рижан: команды встречались 28 раз, счет по победам 21:7 в пользу москвичей. В последних 10 матчах динамовцы не смогли обыграть ЦСКА ни разу.

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial