﻿ “Динамо” осталось без плей-офф: рижане уступили ЦСКА, Mixnews.lv

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Рижское "Динамо" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграло московскому ЦСКА и пятый сезон подряд не сумело выйти в плей-офф.

Матч, прошедший в Москве, закончился со счетом 0:3 в пользу армейцев.

В результате динамовцы завершили сезон на девятом месте в Западной конференции. ЦСКА, в свою очередь, выиграл регулярный чемпионат КХЛ, набрав 106 очков в 62 матчах.

"Динамо" остается без плей-офф пятый сезон подряд (и шестой — в общей сложности). В последний раз "Динамо" играло в Кубке Гагарина в 2014 году. Тогда в первом раунде (1/8 финала) команда с общим счетом 3:4 проиграла серию донецкому "Донбассу".

Всего за десять сезонов в КХЛ рижане пять раз выходили в плей-офф. Лучший результат команды в в Кубке Гагарина — 1/4 финала (2010 и 2011 годы).

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial