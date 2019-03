﻿ Трамп назвал себя фанатом Овечкина, Mixnews.lv

Спорт |

Президент США Дональд Трамп заявил, что является фанатом российского хоккеиста Александра Овечкина, передает «Советский спорт».

Команда «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Овечкин, нанесла визит в Белый дом. Встреча была приурочена к победе столичного клуба в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубке Стэнли в 2018 году.

«У меня не осталось выбора, только как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки!» — приводит слова Трампа в своем твиттере североамериканский журналист Изабель Хуршудян.

Тем временем, в интернете поиявилось видео встречи спортсменов с Трампом. Запись опубликована в твиттере телеканала NBC Sports. Среди игроков были российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Стоит отметить, что команда выиграла этот трофей впервые в своей истории. Также примечательно, что традиция, согласно которой команды, выигравшие трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), посещают Белый дом, была приостановлена, но возобновилась в этом году.

Отдельно во время визита хоккейной команды Трамп отметил капитана клуба Овечкина, который, по словам президента, и привел команду к победе.

Amazing day today at the White House. Thank you for this great opportunity - it was a memorable experience for everyone involved.#ALLCAPS pic.twitter.com/p4XVzSex2z