﻿ Макгрегор объявил о завершении карьеры, Mixnews.lv

Макгрегор объявил о завершении карьеры (2)

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Спорт | 26 марта 2019 года, 09:51

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает «Советский спорт».

«Я решил завершить карьеру в смешанных боевых искусствах. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях», — написал боец в твиттере.

Макгрегор являлся чемпионом UFC в полулегком и легком весе. Всего он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Ирландец является первым бойцом в истории UFC, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях.

Также он провел поединок по правилам бокса против американца Флойда Мэйвезера.

В последнем своем поединке в UFC ирландец проиграл в четвертом раунде удушающим приемом россиянину Хабибу Нармагомедову.

Источник: Газета.Ru

Комментарии 2
Пуэрто 8 часов назад
Торговля Своим виски продолжает.
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Сае 8 часов назад
Только начал, и уже завершает! :)))))
Хабиб завершил его карьеру?
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