﻿ В КХЛ анонсировали появление в лиге новых клубов, Mixnews.lv

Спорт |

В ближайшее время в КХЛ могут вступить клубы из Франции, Германии и Узбекистана. Также в лиге может появиться вторая команда из Китая Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил о возможном появлении в лиге новых иностранных клубов. По его словам, в КХЛ в ближайшее время может вступить вторая команда из Китая, а также клубы из Франции, Германии и Узбекистана.

«Скорее всего, в Китае в ближайшее время появится еще один клуб уровня КХЛ. Япония проявляет интерес. В Узбекистане развивается хоккей, оттуда может тоже появиться клуб КХЛ. На Западе наиболее вероятные варианты — Франция и Германия», — цитирует Чернышенко «Спорт-Экспресс».

В среду в Москве состоялось заседание Совета директоров КХЛ. В ходе заседания было решено не исключать из лиги ни одного клуба. Под угрозой находились череповецкая «Северсталь», хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал», занимающие последние места в рейтинге КХЛ. Также рижское «Динамо» и братиславский «Слован» вовремя не предоставили финансовые гарантии на следующий сезон. Им предоставили отсрочку до 30 апреля.

Следующий сезон КХЛ стартует 1 сентября 2019 года. Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля, матчи плей-офф пройдут с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Матч Звезд КХЛ состоится 19 января 2020 года в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне в КХЛ выступали 25 команд, 19 из них представляли Россию, шесть — другие страны. В Западной конференции играли братиславский «Слован», рижское и минское «Динамо», а также финский «Йокерит». В Восточной конференции выступили китайский «Куньлунь Ред Стар» и казахстанский «Барыс».

Также в ближайшее время в КХЛ может появиться команда из ОАЭ. Президентом Хоккейной лиги ОАЭ в октябре 2018 года стал российский бизнесмен Владимир Бурдун. По его словам, команда из ближневосточной страны может появиться в КХЛ после 2020 года.

Источник: РБК