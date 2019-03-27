﻿ Бобслеист Мелбардис официально стал олимпийским чемпионом Сочи-2014, Mixnews.lv

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Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил результаты соревнований по бобслею на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, латвийские экипаж-четверка и двойка во главе с пилотом Оскаром Мелбардисом стали соответственно золотыми и бронзовыми призерами.

В четверку также входили Арвис Вилкасте, Даумантс Дрейшкенс и Янис Стренга, которые теперь признаны олимпийскими чемпионами, а Мелбардис и Дрейшкенс также стали бронзовым призерами в соревнованиях двоек.

Как сообщалось, ранее Международный олимпийский комитет лишил золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи российского бобслеиста Александра Зубкова из-за махинаций с анализами на допинг. Зубков оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде, но его апелляция была отклонена.