﻿ Бобслеист Мелбардис официально стал олимпийским чемпионом Сочи-2014, Mixnews.lv

Бобслеист Мелбардис официально стал олимпийским чемпионом Сочи-2014 (10)
Спорт | 27 марта 2019 года, 17:07
Международный олимпийский комитет (МОК) официально подтвердил результаты соревнований по бобслею на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, латвийские экипаж-четверка и двойка во главе с пилотом Оскаром Мелбардисом стали соответственно золотыми и бронзовыми призерами.
В четверку также входили Арвис Вилкасте, Даумантс Дрейшкенс и Янис Стренга, которые теперь признаны олимпийскими чемпионами, а Мелбардис и Дрейшкенс также стали бронзовым призерами в соревнованиях двоек.
Как сообщалось, ранее Международный олимпийский комитет лишил золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи российского бобслеиста Александра Зубкова из-за махинаций с анализами на допинг. Зубков оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде, но его апелляция была отклонена.
Прикольненька! Выиграл Олимпиаду спустя пять лет после её окончания!
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Нормально.Значит выигрывать на соревнованиях необязательно.Зачем стараться?Могут и так назначить.
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Ну тут неизвесно - радоваться или огорчаться. В последнее время стало понятно, что спорт и политика сегодна неразделимы. Слишком откровенно грязной была атака на российский спорт после Сочи-2014. Да и WADA-ми со всякими "арбитражами" до сих пор бессменно рулят "партнёры". Жаль...
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