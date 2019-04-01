﻿ Остапенко вылетела из топ-30 рейтинга WTA, Mixnews.lv

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Латвийская теннисистка Алена Остапенко выпала из тридцатки лучших теннисисток в рейтинге WTA, опустившись на 31-е место.

21-летняя Остапенко опустилась сразу на 8 позиций и впервые с мая 2017 года она не входит в число 30 лучших теннисисток планеты.

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила 12-е место в рейтинге.

В первой десятке тоже произошло несколько изменений. Лидером рейтинга по-прежнему является Наоми Осака, а на вторую строчку поднялась Симона Халеп из Румынии, которая подвинула на одно место чешку Петру Квитову.

Каролина Плишкова из Чехии сделала рывок сразу на три позиции и расположилась на четвертом месте. Пятой идет немка - Ангелик Кербер.

Фото: Flickr/mrenzaero