﻿ Остапенко вылетела из топ-30 рейтинга WTA, Mixnews.lv

Остапенко вылетела из топ-30 рейтинга WTA
Спорт | 1 апреля 2019 года, 14:08
Латвийская теннисистка Алена Остапенко выпала из тридцатки лучших теннисисток в рейтинге WTA, опустившись на 31-е место.
21-летняя Остапенко опустилась сразу на 8 позиций и впервые с мая 2017 года она не входит в число 30 лучших теннисисток планеты.
Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила 12-е место в рейтинге.
В первой десятке тоже произошло несколько изменений. Лидером рейтинга по-прежнему является Наоми Осака, а на вторую строчку поднялась Симона Халеп из Румынии, которая подвинула на одно место чешку Петру Квитову.
Каролина Плишкова из Чехии сделала рывок сразу на три позиции и расположилась на четвертом месте. Пятой идет немка - Ангелик Кербер.
Фото: Flickr/mrenzaero