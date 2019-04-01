﻿ Девушка утверждает, что Порзингис ударил ее по лицу во время изнасилования, Mixnews.lv

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Девушка, обвинившая бигмена "Далласа" Кристапса Порзингиса в изнасиловании, заявила, что баскетболист ударил ее кулаком по лицу во время инцидента, пишет The New York Post.

Как ранее писал Mixnews.lv, полиция Нью-Йорка открыла расследование в отношении Порзингиса из-за обвинения в изнасиловании. По версии девушки, которая выдвинула обвинения, Порзингис изнасиловал ее 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки" (89:103), в котором он повредил переднюю крестообразную связку.

Будучи игроком "Нью-Йорка", Порзингис отыграл в том матче 11 минут из-за травмы, а после вернулся в свою квартиру и навестил женщину, живущую с ним по соседству. Примерно в два часа ночи он пригласил ее к себе, где и мог совершить акт изнасилования.

Источник: Sports.ru

Фото: Flickr/Smashdown Sports News