﻿ Полиция США подтвердила: в отношении Порзиньгиса начато дело об изнасиловании, Mixnews.lv

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Полиция США подтвердила: в отношении Порзиньгиса начато дело об изнасиловании (14)

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Спорт | 2 апреля 2019 года, 07:32

Нью-Йоркская полиция в понедельник, 1 апреля, официально подтвердила, что проводит расследование дела, по которому звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, пишет TVNET.

Руководитель бюро расследований Нью-Йоркской полиции Дермот Ши сказал, что департамент ведет это дело. От других подробностей он отказался.

Как ранее сообщалось, в США полиция Нью-Йорка открыла расследование в отношении игрока "Далласа" Кристапа Порзиньгиса из-за обвинения в изнасиловании в феврале прошлого года, пишет The New York Post. Адвокат латвийского баскетболиста отрицает все обвинения, пишет rus.DELFI.lv и skaties.lv.

По версии женщины, которая выдвинула обвинения, Порзиньгис (тогда форвард выступал за "Нью-Йорк") изнасиловал ее 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки" (89:103), в котором он повредил переднюю крестообразную связку и не играет до сих пор.

Порзиньгис отыграл в том матче 11 минут из-за травмы, а после вернулся в свою квартиру и навестил женщину, живущую с ним по соседству. Примерно в два часа ночи баскетболист пригласил ее к себе, где и совершил акт изнасилования, информирует Bleacher Report.

На вопрос, почему обвинения не были выдвинуты ранее, женщина ответила следствию, что Порзиньгис предложил ей 68 тысяч долларов на обучение ее брата в колледже, но позднее сам отказался выплачивать эту сумму.

23-летний Порзиньгис больше года не принимает участия в матчах НБА из-за травмы, полученной в том матче с "Милуоки". В феврале форвард был обменен из "Нью-Йорка" в "Даллас".

Адвокат Порзиньгиса прокомментировал обвинения игрока в изнасиловании женщины: "Мы ознакомились со всеми обвинениями в отношении господина Порзингиса и полностью отрицаем их". Об этом сообщает ESPN в своем Twitter.

"Еще в декабре мы направили официальное заявление в правоохранительные органы, сославшись на "грабительские" требования обвинителя. Также мы предупредили лигу несколько месяцев назад – они давно в курсе возможных обвинений. Больше прокомментировать это федеральное расследование мы не можем. Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь в ФБР или к представителям НБА", – приводит слова адвоката корреспондент ESPN Тим МакМэхоун.

Фото: flickr.com/smashdownsportsnews

Комментарии 14
Мэй3 часа назад
Ночью пошла к нему на квартиру?Блины печь?Соседка!
2
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ЯЯЯ2 часа назад
Нет дыма без огня, обещал 68 тысяч, плати а так получается- жадность фраера сгубила и это при миллионных гонорарах. Похоже это тот случай исключения из правил когда девочке удалось: и конфет ку сьесть и на х...сесть.
3
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raven1 час назад
В Делфи написали,что они оба и раньше как любовники встречались,покуда как шлюха не втопила,что КейПи 150 лимонный гонорар на карман падает.Порзи дурак в том,что не умеет разбиратся в людях.баба последняя свинья.По моему все ясно...
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