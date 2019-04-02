﻿ Обвинившая Порзиньгиса девушка состояла с ним в отношениях до и после инцидента, Mixnews.lv

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Полиция Нью-Йорка считает обвинения в изнасиловании латвийского форварда "Далласа" Кристапа Порзиньгиса нелепыми и бессмысленными, сообщает Daily Mail.

Согласно информации правохранительных органов, обвиняющая Порзингиса женщина встречалась с ним до и после инцидента, а все это время у них продолжались сексуальные отношения по взаимному согласию.

Как сообщалось, девушка, жившая с Порзиньгисом по соседству, в прошлый четверг заявила на баскетболиста в полицию. Она утверждает, что 7 февраля 2018 года форвард пригласил ее к себе, а затем изнасиловал.

Женщина также настаивает, что Порзиньгис во время попытки изнасилования бил ее по лицу и называл "моей рабыней" и "моей сучкой" до тех пор, пока она не перестала сопротивляться.

На вопрос, почему обвинения не были выдвинуты ранее, женщина ответила следствию, что Порзиньгис предложил ей 68 тысяч долларов на обучение ее брата в колледже в обмен на молчание, но позднее отказался выплачивать эту сумму.

Адвокат Порзиньгиса отверг все обвинения и обвинил женщину в вымогательстве денег.

Источник: Rus.delfi.lv