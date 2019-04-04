﻿ Севастова покинула турнир WTA в США, Остапенко вышла в следующий круг, Mixnews.lv

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Вчера в турнире Volvo Cars Open 2019 (WTA) проходил второй круг соревнований. Анастасия Севастова проиграла в двух сетах американке Джессике Пегуле и покинула турнир.

А вот Алена Остапенко одержала волевую победу, отыгравшись после поражения в первом сете. Ее соперницей так же была американка, Шелби Роджерс. На следующей стадии Остапенко ждет еще одна представительница США, Мэдисон Киз.

Для Остапенко это первый турнир в 2019 году, в котором она смогла одержать две победы подряд.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns