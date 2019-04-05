﻿ Остапенко не вышла в четвертьфинал турнира WTA в США, Mixnews.lv

Остапенко не вышла в четвертьфинал турнира WTA в США (3)
Спорт | 5 апреля 2019 года, 11:11
Алена Остапенко проиграла в одной восьмой финала Volvo Cars Open 2019 (WTA) представительнице США Мэдисон Киз.
Таким образом, турнир, проходящий в США, покинули обе представительницы Латвии. Напомним, что вчера, во втором круге соревнований, поражение потерпела Анастасия Севастова.
Фото: flickr.com/WTB Gallery
нищеброда мучаеть зависть? Нищеброд Саня, понимает, что никогда ничсего у него не будет, что лохлм он родился, лохом он и умрет, жаба будеть дущшить его за чужую машинку всегда.
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Ты в ее возрасте сам на машину заработал или ты в свои 50 до сих пор с мамой живёшь?
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У неё машину спонсоры уже отобрали?
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