﻿ Остапенко не вышла в четвертьфинал турнира WTA в США, Mixnews.lv

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Алена Остапенко проиграла в одной восьмой финала Volvo Cars Open 2019 (WTA) представительнице США Мэдисон Киз.

Таким образом, турнир, проходящий в США, покинули обе представительницы Латвии. Напомним, что вчера, во втором круге соревнований, поражение потерпела Анастасия Севастова.

Фото: flickr.com/WTB Gallery