﻿ Новым тренером Остапенко станет ее мама, Mixnews.lv

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Алена Остапенко решила расстаться со своим тренером Гленом Шаапом после неудачного выступления на Volvo Cars Open 2019 (WTA). Об этом она рассказала в интервью Женской теннисной ассоциации.

По ее словам причиной расставанием с тренером стало желание играть в мае более бесстрашно. Теперь с Остапенко станет работать ее мама.

"Я действительно удовлетворена теперешней ситуацией. Я считаю, что моя мама меня знает лучше всего и что она желает мне только добра", - заявила спортсменка.

Остапенко считает, что не была готова к старту сезона, но верит в то, что ситуация должна улучшиться.

"Я нахожусь в куда лучшей форме и в любом случае чувствую, что могу играть куда лучше, чем сейчас. Трудно вернуть это чувство бесстрашия, потому что я в другой позиции. И в смысле ранга, и как чемпионка Grand Slam. Очень важно быть бесстрашной, какой я была", - сказала Остапенко.

Напомним, что сегодня Алена Остапенко проиграла американке Мэдисон Киз и покинула турнир Volvo Cars Open 2019.