﻿ Макгрегора назвали самым чистым бойцом, Mixnews.lv

Макгрегора назвали самым чистым бойцом (2)

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Спорт | 6 апреля 2019 года, 12:19

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Новицки опубликовал рейтинг бойцов организации по количеству отрицательных допинг-проб, "чемпионом" в котором стал ирландец Конор Макгрегор.

"У кого больше всего образцов было собрано и проанализировано USADA без единой проблемы?" — гласит подпись к записи в его Twitter, в которой указан ответ на заданный вопрос.

На счету ирландца 49 отрицательных допинг-проб за карьеру. Следом за ним идёт чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье, сдавший 45 отрицательных проб.

Третий в рейтинге — Рафаэль Дос Аньос: у него 41 отрицательная проба. На четвёртом месте — американка Холли Холм (39). Замыкает пятёрку лидеров соотечественник Холли — Стипе Миочич, сдавший за карьеру 38 чистых проб.

26 марта Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, однако уже 3 апреля у него случился Twitter-конфликт с Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которого ирландец обозвал супругу россиянина в свадебном наряде "полотенцем", получил ответ и буквально на следующий день заявил о возвращении в октагон.

Источник: L!FE

Комментарии 2
Хабиб Нурмагомедов1 час назад
Макгрегор известен не только своими бойцовскими способностями, также он популярен благодаря своим выходкам и поведением. Он никогда не упустит момента, чтобы оскорбить, унизить и взбесить своего соперника. Перед боем с каким-либо оппонентом он при каждой встрече выливает на него всю «грязь». Макгрегор умеет «продать» свой бой, привлекая большую аудиторию благодаря грамотной раскрутке поединка.
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Скромных людей не бывает, просто некоторым нечем похвастаться.1 час назад
«Чистые бои — это совсем другой соус. У каждого из моих потенциальных соперников есть слабые места в общей картине действий. Им не сломить меня в настоящем бою. Никто на земле не сможет. Поверьте мне. Я не просто величайший в этом. Я — самый великий»», — написал Макгрегор в Instagram.
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