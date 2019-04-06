﻿ Макгрегора назвали самым чистым бойцом, Mixnews.lv

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Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Новицки опубликовал рейтинг бойцов организации по количеству отрицательных допинг-проб, "чемпионом" в котором стал ирландец Конор Макгрегор.

"У кого больше всего образцов было собрано и проанализировано USADA без единой проблемы?" — гласит подпись к записи в его Twitter, в которой указан ответ на заданный вопрос.

На счету ирландца 49 отрицательных допинг-проб за карьеру. Следом за ним идёт чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье, сдавший 45 отрицательных проб.

Третий в рейтинге — Рафаэль Дос Аньос: у него 41 отрицательная проба. На четвёртом месте — американка Холли Холм (39). Замыкает пятёрку лидеров соотечественник Холли — Стипе Миочич, сдавший за карьеру 38 чистых проб.

26 марта Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, однако уже 3 апреля у него случился Twitter-конфликт с Хабибом Нурмагомедовым, в ходе которого ирландец обозвал супругу россиянина в свадебном наряде "полотенцем", получил ответ и буквально на следующий день заявил о возвращении в октагон.

Источник: L!FE