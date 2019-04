﻿ Макгрегора назвали самым чистым бойцом, Mixnews.lv

Спорт |

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Новицки опубликовал рейтинг бойцов организации по количеству отрицательных допинг-проб, "чемпионом" в котором стал ирландец Конор Макгрегор.

"У кого больше всего образцов было собрано и проанализировано USADA без единой проблемы?" — гласит подпись к записи в его Twitter, в которой указан ответ на заданный вопрос.

Who has had the most samples collected and analyzed by USADA without a single issue?@TheNotoriousMMA (49 samples, 38 UFC program/11 May-Mac testing)@dc_mma (45 samples)@RdosAnjosMMA (41 samples)@HollyHolm (39 samples)@stipemiocic (38 samples)



