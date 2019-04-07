﻿ Овечкин вошел в историю НХЛ, Mixnews.lv

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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталc" Александр Овечкин в восьмой раз в карьере выиграл приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Овечкин забросил 51 шайбу в "регулярке", оторвавшись от ближайшего преследователя — форварда "Эдмонтон Ойлерс" Леона Драйзайтля на один гол. Россиянин стал рекордсменом по завоеванию "Морис Ришар Трофи". До этого семь раз лучшим снайпером становился Бобби Халл.

Приз вручается с 1999 года. Кроме Овечкина, из россиян трофей завоевывали Павел Буре (2000, 2001) и Илья Ковальчук (2004).

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

Источник: Lenta.ru