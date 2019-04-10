﻿ Состоялись первые четвертьфиналы Лиги чемпионов УЕФА, Mixnews.lv

Состоялись первые четвертьфиналы Лиги чемпионов УЕФА
Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 2:0 обыграли португальский "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе британского клуба.
Мячи забили Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).
"Ливерпуль" довел свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей. Для вратаря португальской команды Икера Касильяса встреча с "Ливерпулем" стала 189-й в еврокубках. Испанец является рекордсменом по этому показателю.
Ответный матч между командами состоится 17 апреля в Португалии.
В другом четвертьфинале футболисты лондонского "Тоттенхэма" со счетом 1:0 победили "Манчестер Сити". Встреча прошла в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур".
Единственный мяч забил Сон Хын Мин на 78-й минуте.
Ответный матч между командами состоится 17 апреля в Манчестере.
Источник: ТАСС