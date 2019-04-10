﻿ СМИ: Порзиньгис строит особняк на побережье неподалеку от Лиепаи, Mixnews.lv

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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в свое время купил в прибрежной зоне Ницского края землю и, согласно последней информации, там по-прежнему проходят работы по строительству нескольких домов, пишет Privātā Dzīve.

Издание со ссылкой на доступную в Земельной книге информацию пишет, что Порзиньгис полтора года назад приобрел участок площадью 1,7 гектара в прибрежной зоне в Ницском крае.

Сообщается, что 5 октября 2017 года спортсмен купил за 300 тысяч евро участок с несколькими постройками неподалеку от самой высокой дюны Латвии — горы Пусену.

Раньше в этом месте находился гостевой дом, деревенская баня и участок для пикника и размещения палаток, а также спортивные площадки.

Сейчас на месте прежних построек появляются роскошные дома с видом на море. Как отмечает издание, еще на прошлой неделе на территории участка велись активные строительные работы.

Сообщается также, что проторенная вдоль дюны тропинка загорожена барьером, на котором написано, что здесь находится частная собственность и посторонним на территорию вход воспрещен.

На участке, который принадлежит звезде латвийского баскетбола, строятся сразу несколько домов, пишет Privātā Dzīve.

Стоит отметить, что родители Порзиньгиса — Талис и Ингрида — сейчас живут в Лиепае. В свою очередь старшие братья баскетболиста — Мартиньш и Янис — уже не первый год живут вместе с ним в США.

Напомним, несколько недель назад Порзиньгиса обвинили в изнасилование. Девушка, жившая с Порзиньгисом по соседству, заявилана баскетболиста в полицию. Она утверждает, что 7 февраля 2018 года форвард пригласил ее к себе, а затем изнасиловал.

Фото: facebook.com/kporzee