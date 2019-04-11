﻿ Гол Роналду не помог "Ювентусу". "Барса" одержала победу над "МЮ", Mixnews.lv

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Голландский футбольный клуб "Аякс" на своем поле сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" со счетом 1:1 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Счет на последней минуте первого тайма открыл форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который провел первый матч после полученной в игре сборной Португалии травмы бедра. Сразу после перерыва счет сравнял нападающий "Аякса" Давид Нерес.

Для Роналду гол в этом матче стал 125-м в Лиге чемпионов, он занимает первое место в истории турнира по количеству мячей. Португалец забил свой 24-й гол в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, по этому показателю он также является лидером, у идущих на втором и третьем местах нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси и бывшего форварда испанского "Реала" Рауля в сумме 20 мячей. Кроме того, Роналду по количеству голов на домашней арене "Аякса" во встречах самого престижного еврокубкового турнира делит первое место с нападающим Златаном Ибрагимовичем, оба футболиста забили на этом стадионе по шесть мячей.

"Ювентус" и "Аякс" провели 13-й очный матч, шесть встреч завершились победой итальянцев, две - голландцев, еще пять раз команды играли вничью. Клубы дважды играли друг с другом в финале Лиги чемпионов. В 1973 году (тогда турнир назывался Кубок европейских чемпионов) "Аякс" обыграл своего соперника со счетом 1:0, а в 1996-м победа осталась за "Ювентусом" (1:1, 4:2 - по пенальти).

Ответный матч пройдет 16 апреля в Турине. В полуфинале сильнейший из данной пары встретится с победителем противостояния английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

В другом четвертьфинальном матче испанский футбольный клуб "Барселона" в гостях одержал победу над английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Мяч на 12-й минуте в свои ворота отправил защитник хозяев Люк Шоу. Для того чтобы засчитать гол, арбитрам пришлось прибегнуть к использованию системы видеоассистента рефери (VAR), так как сперва ассистент главного судьи зафиксировал офсайд.

"Манчестер Юнайтед" забил в свои ворота в матче Лиги чемпионов в восьмой раз. Это больше, чем у любой другой команды.

В середине первого тайма в столкновении с защитником "Манчестер Юнайтед" Крисом Смоллингом повреждение получил капитан "Барселоны" Лионель Месси. В результате у аргентинского нападающего пошла кровь из носа, но после оказания помощи со стороны врачей он смог продолжить игру и провел на поле весь матч.

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" провели 15-й очный матч, в шести победа оставалась за испанской командой, в пяти случаях выигрывал клуб из Англии, еще четыре раза команды играли вничью. Дважды "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" играли друг с другом в финале Лиги чемпионов, в обоих матчах побеждали игроки испанского клуба - 2:0 в 2009 году и 3:1 в 2011-м.

Ответный матч пройдет 16 апреля в Барселоне. В полуфинале победитель данного противостояния встретится с сильнейшим из пары "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия).

Источник: ТАСС