﻿ Латвийский штангист Плесниекс на чемпионате Европы занял четвертое место, Mixnews.lv

Латвийский штангист Плесниекс на чемпионате Европы занял четвертое место (2)
Спорт | 13 апреля 2019 года, 14:05
Латвийский тяжелоатлет Артур Плесниекс в субботу занял четвертое место на проходящем в Грузии чемпионате Европы.
В весовой категории до 109 кг Плесниекс в рывке поднял 180 кг, в толчке - 225 кг, в сумме взятый им вес составил 405 кг.
Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Симон Мартиросян из Армении (427 кг), второе место занял Андрей Арамнаус из Белоруссии (411 кг), третье - Родион Бочков из России (410 кг).
Осталось дисквалифицировать первые три места - и шито-крыто. А если кто-то из Латвии займёт 7е место - то первые 6 мест дисквалифицировать - и дело сделано. Так что любое место можно праздновать, как 1е. Ура.
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Loti pieklàjìgs mùsu svarcèlàju komandas sniegums Eiropas cempionàtà.
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