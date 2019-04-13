﻿ Латвийский штангист Плесниекс на чемпионате Европы занял четвертое место, Mixnews.lv

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Латвийский тяжелоатлет Артур Плесниекс в субботу занял четвертое место на проходящем в Грузии чемпионате Европы.

В весовой категории до 109 кг Плесниекс в рывке поднял 180 кг, в толчке - 225 кг, в сумме взятый им вес составил 405 кг.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Симон Мартиросян из Армении (427 кг), второе место занял Андрей Арамнаус из Белоруссии (411 кг), третье - Родион Бочков из России (410 кг).