﻿ "Ювентус" с Роналду вылетел из Лиги чемпионов, "Барселона" - в полуфинале, Mixnews.lv

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Голландский футбольный клуб "Аякс" на выезде одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда гостей впервые с 1997 года вышла в полуфинал турнира.

В составе победителей забитыми мячами отметились Донни ван де Бек (34-я минута) и Маттейс де Лигт (67). У проигравших отличился Криштиану Роналду (28). Первый матч завершился вничью - 1:1.

Для Роналду гол в этой встрече стал 126-м в Лиге чемпионов, он занимает первое место в истории турнира по данному показателю.

Тем временем испанский футбольный клуб "Барселона" в другом четвертьфинальном матче вчерашнего дня на своем поле одержал крупную победу над английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0.

Дублем отметился Лионель Месси (16-я, 20-я минуты), еще один мяч на счету Филипе Коутиньо (61). Первая встреча также завершилась победой "Барселоны" — 1:0.

Сегодня пройдут еще два матча четвертьфинала — "Ливерпуль" сыграет с "Порту", а "Манчестер Сити" — с "Тоттенхемом".