﻿ Чтобы помнили: сборная Латвии увековечит номер хоккеиста Жолтока, Mixnews.lv

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Накануне первого контрольного матча сборных Латвии и России по хоккею в Риге 24 апреля будет увековечен номер знаменитого латвийского хоккеиста Сергея Жолтока. Об этом сообщается на сайте Латвийского хоккейного союза.

Жолток - одна из самых ярких звезд латвийского хоккея 1990-х и начала 2000-х годов. За национальную команду он успел сыграть 42 матча и набрать в них 50 (29+21) результативных очков.

На клубном уровне Жолток играл в НХЛ, где защищал цвета "Бостон Брюинс", "Оттавы Сенаторс", "Монреаль Канадиенс", "Миннесоты Уайлд" и "Нэшвилл Предаторз".

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 Сергей вернулся в Латвию и выступал за клуб "Рига 2000". 3 ноября 2004 года во время выездного матча в Минске с местным "Динамо" он почувствовал себя плохо и вскоре скончался от сердечного приступа. Сергею был 31 год.

До этого в сборной Латвии были увековечены и, соответственно, выведены из обращения национальной сборной номера троих игроков – Хелмутса Балдериса, Карлиса Скрастиньша и Артурса Ирбе.

Фото: lhf.lv