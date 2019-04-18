﻿ Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА, Mixnews.lv

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Лондонский "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:4 в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов, но смог выйти в следующую стадию турнира благодаря большему количеству голов в гостях. Первая встреча в Лондоне завершилась победой хозяев - 1:0.

В составе "Тоттенхэма" мячи забили Сон Хын Мин (7-я и 10-я минуты) и Фернандо Льоренте (73). У "Манчестер Сити" отличились Рахим Стерлинг (4, 21), Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59). Сон Хын Мин получил третью желтую карточку в розыгрыше турнира, теперь футболист пропустит первый полуфинальный матч.

По ходу встречи главный арбитр Джюнейт Чакыр дважды прибегал к системе видеопомощи арбитрам (VAR) для определения взятия ворот. В первом эпизоде на 73-й минуте матча судья принял решение засчитать гол Льоренте. В компенсированное ко второму тайму время Стерлинг забил мяч с передачи Агуэро, однако Чакыр при просмотре видеоповтора разглядел офсайд у аргентинца.

Команды в этом матче поставили рекорд, забив пять мячей быстрее всех в истории Лиги чемпионов, для этого им понадобилась 21 минута. Предыдущее достижение было установлено во встрече между дортмундской "Боруссией" и польской "Легии" (8:4) в 2016 году. Тогда командам потребовались 24 минуты.

"Тоттенхэм" впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Кроме этого, клуб дважды побеждал в Кубке УЕФА и один раз - в Кубке обладателей кубков.

В полуфинале "Тоттенхэм" встретится с голландским "Аяксом", выбившим из розыгрыша турнира итальянский "Ювентус" (1:1, 2:1). Первый матч пройдет 30 апреля в Лондоне, второй - 7 мая в Амстердаме.

В другом четвертьфинальном матче вчерашнего дня английский футбольный клуб "Ливерпуль" в гостях одержал победу над португальским "Порту" со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Садио Мане (26-я минута), Мохаммед Салах (65), Роберто Фирмино (77) и Вирджил ван Дейк (84). У "Порту" мяч на счету Эдера Милитао (68). Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 2:0.

"Ливерпуль" пять раз становился победителем Лиги чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), также английский клуб трижды играл в финалах (1985, 2007, 2018). "Порту" дважды выходил в финал турнира, оба раза одержав победу (1987, 2004).

В полуфинале "Ливерпуль" сыграет с испанской "Барселоной". Первый матч пройдет в Испании 30 апреля, ответный - в Англии 7 июня.

Источник: ТАСС