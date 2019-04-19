﻿ Камбала: в 90-е большие деньги сносили спортсменам "крышу", Mixnews.lv

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Современные спортсмены в Латвии спокойнее относятся к большим деньгам и возможностям, нежели те, чья спортивная карьера пришлась на 90-е годы прошлого столетия. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал известный в прошлом латвийский баскетболист, ныне боксер Каспар Камбала.

По его словам, он стал свидетелем времени, когда спортсмены на территории бывшего СССР стали получать за свои выступления щедрые гонорары.

"Сейчас другое время. Мы были другим поколением – постсоветские дети. Это очень сильно повлияло. Было два вида мороженого, три телеканала, "Жигули" и "Волга". А тут, тебе 22 года, появляется 500-й "Мерседес", платят миллион – как тут немного не сойти с ума?", - сказал Камбала.

Он добавил, что не жалеет ни о чем, что было во время его баскетбольной карьеры, однако посоветовал бы молодым атлетам не отвлекаться от спорта на разного рода развлечения.

"Хотите рок-н-ролл – живите им и не занимайтесь спортом. Мы все время думаем, что нас ничто не может сломать, что мы будем жить тысячу лет, будем здоровыми и сильными, но это не так. Я в своей жизни ни о чем не жалею, но если мне надо дать совет молодым, то я бы сказал – занимайтесь спортом и только спортом", - сказал Камбала.

23 января этого года Камбала провел свой прощальный баскетбольный матч за клуб "Юрмала". Также спортсмен возобновил профессиональную боксерскую карьеру – 24 марта в рамках LNK Fight Night 11 в Риге он в четвертом раунде нокаутировал белоруса Александра Нахайчука.

За свою баскетбольную карьеру Камбала выступал в таких известных клубах, как мадридский "Реал", турецкий "Эфес Пилсен" и "Фенербахче", казанский "Уникс".

В 2006 году допинг-проба показала наличие в организме Камбалы кокаина. Последовала двухлетняя дисквалификация, во время которой спортсмен профессионально занялся боксом.

Фото: facebook.com/anna.viduleja