﻿ В Akropole открыли программу поддержки юных хоккейных вратарей, Mixnews.lv

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17 апреля в торгово-развлекательном центре Akropole была открыта программа поддержки юных хоккейных вратарей Латвии, которая является инициативой предприятия Maxima Latvija и Латвийской федерацией хоккея (ЛФХ).

Цель проекта - предоставить возможность воспитанникам хоккейных школ на протяжении всего процесса тренировок в Латвии попробовать себя также в роли вратаря и помочь привлечь больше юных талантов к хоккею на профессиональном уровне. Комплекты снаряжения были переданы в дар школам в Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве, Марупе, Тукумсе, Огре, Броцены, Риге, Талси, Вентспилсе и Валмиере.

В рамках программы поддержки юных хоккейных вратарей 16 хоккейным школам по всей Латвии дарят полный комплект вратарского снаряжения – шлем, клюшка, щитки, перчатки, коньки и все остальное, что необходимо для тренировки в позиции вратаря. Это самая дорогая экипировка в хоккейной команде, поэтому такая поддержка позволяет маленьким хоккеистам в процессе тренировки проще испытать вратарское умение, а тренерам дает возможность уже своевременно заметить юные таланты, которые в будущем смогут стать вратарями хоккейной сборной Латвии.

"Мы удовлетворены продолжением уже начатого сотрудничества с предприятием Maxima Latvija. Этот начатый проект, где хоккеисты юного возраста обеспечиваются вратарским снаряжением – великолепная поддержка для всего латвийского хоккея и его популяризации", - отметил член правления Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс, выразив надежду, что хоккейное снаряжение станет отличным помощником и мотиватором для детей еще больше заниматься хоккеем.

В свою очередь директор департамента маркетинга Maxima Latvija Гундега Лаугале отметила, что в рамках сотрудничества с ЛФХ предприятие решило сделать популярнейший в Латвии вид спорта – хоккей – более доступным для маленьких спортсменов и их семей.

"В рамках этой программы хотелось бы выделить то, насколько большое значение в хоккейной команде имеет вратарь, и дать возможность каждому маленькому хоккеисту проверить свое умение в этой позиции в команде. Надеемся, что новая экипировка в латвийских хоккейных школах придаст детям, их тренерам и родителям большую мотивацию и решимость в процессе тренировок, чтобы у нас росло все больше новых талантливых вратарей", - сказала Лаугале.

К инициативе присоединился также бывший вратарь сборной команды Латвии по хоккею, хоккейный тренер Артур Ирбе.

"Поддержка дает детям возможность исполнить свои мечты. Поэтому любая помощь или поддержка – это большой стимул для дальнейшего развития детей", - сказал Ирбе.

В рамках мероприятия открытия программы юных вратарей была организована также дискуссия о возможностях и будущих перспективах обучения в Латвии юных вратарей. Во время дискуссии обсуждались значение позиции вратаря в команде, желание и интерес юных хоккеистов и их родителей к карьере вратаря, расходы на вратарское снаряжение и их роль в изменении количества игроков этой позиции, а также значение программы поддержки юных вратарей в латвийских хоккейных школах.