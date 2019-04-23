﻿ Латвийская "молодежка" впервые вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею, Mixnews.lv

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Сборная Латвии U-18 обыграла сверстников из Словакии (2:0) на юниорском чемпионате мира по хоккею и, отпраздновав первую победу на турнире, гарантировала себе путевку в четвертьфинал, сообщает Allhockey.ru.

Сборная Латвии стартовала на турнире с поражений от Швеции (2:5) и России (1:5). Словаки же поочередно проиграли России (3:6), США (5:12) и Швеции (1:5).

В матче сборных Латвии и Словакии обе шайбы были заброшены во втором периоде. Эрнес Ошениекс и Ралфс Евдокимовс забили по голу с разницей в три минуты. В третьем периоде у латвийцев была хорошая возможность увеличить преимущество — команда Олега Сорокина получила большое численное преимущество, но реализовать большинство при игре "5 на 3" не удалось.

Впрочем, для победы латвийцам хватило и двух заброшенных шайб. Голкипер сборной Латвии Артур Шилов помог команде удержать преимущество в конце третьего периода, когда словаки активно шли вперед в попытках спасти встречу. Латвийский вратарь отразил все 24 броска.

Благодаря этой победе сборная Латвии U-18 впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В следующем матче латвийцы сыграют с американцами, которые лидируют в группе В с девятью очками. Далее идут сборные Швеции и России, набравшие по шесть очков. У Латвии три очка после трех матчей. Словаки завершили групповой этап без набранных очков.

В 1/4 финала сборная Латвии может сыграть с Канадой, которая возглавляет группу А с девятью очками. Второе место занимает сборная Беларуси, набравшая семь очков. Чехия имеет в своем активе шесть очков, Швейцария — два, Финляндиия — ни одного.

Как известно, в 1/4 финала выйдут по четыре лучшие команды, а худшие команды групп сыграют между собой в стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Источник: Rus.delfi.lv

Источник: Flickr/Amanda B