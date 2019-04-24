﻿ В Латвии стартует Еврочеллендж, в Ригу приехала сборная России по хоккею с Ковальчуком, Mixnews.lv

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В среду, 24 апреля национальная сборная России прибыла в Ригу для двух запланированных матчей против латвийской сборной. Игра состоится в "Арена Рига"

Предыдущие матчи в рамках Еврочелленджа национальная сборная России провела 18 и 20 апреля. В Сочи российские хоккеисты дважды уверенно разобрались со Швейцарией – 5:2 и 5:1 соответственно.

Сборная Латвии приблизительно в те же сроки провела свои матчи Еврочелленджа. 19 и 21 апреля во Франции они дважды встречалась со сборной этой страны. В первой игре удача была на стороне гостей в серии послематчевых бросков (2:3Б); в повторной встрече потомки мушкетеров сумели взять реванш (2:0).

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии, к команде присоединится ее главный тренер Боб Хартли, который был занят в матчах Кубка Гагарина.

Параллельно с матчами против России, свои две игры проведет вторая сборная Латвии. В среду и четверг – два матча с Эстонией.

После предстоящих матчей в Риге сборная Латвии на выезде сыграет со Швейцарией 3 и 4 мая. А стартовый матч на чемпионате мира – 2019 латвийцы сыграют 11 мая в Братиславе против Австрии.

Матч Еврочелленджа между национальными сборными Латвии и России начнется в 19:30 на льду "Арена Риги".

Источник: FHR