﻿ В Arēna Rīga увековечен игровой номер хоккеиста Сергея Жолтока, Mixnews.lv

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Накануне первого контрольного матча сборных Латвии и России по хоккею в Риге 24 апреля был увековечен номер знаменитого латвийского хоккеиста Сергея Жолтока.

Впредь ни один хоккеист не будет играть за сборную Латвии под 33-м номером. Именно под этим номером в последних матчах за сборную Латвии играл известный нападающий, сообщается на сайте Латвийской федерации хоккея.

@lhf_lv Ļoti cienīgs mača sākums, kad abas komandas un skatītāji godina izcilo latviešu hokejistu Sergeju Žoltoku.

Sergejs bija viens no pirmajiem ierakstiem mūsu enciklopēdijā ar bildi. Pirmā maketa foto.

Sergeja Mamma atgādina maģisko vārdu - SARAUJ !!https://t.co/WB0zhQb10K — Aivars (@Borovkovs) 24 апреля 2019 г.

Жолток - одна из самых ярких звезд латвийского хоккея 1990-х и начала 2000-х годов. За национальную команду он успел сыграть 42 матча и набрать в них 50 (29+21) результативных очков.

На клубном уровне Жолток играл в НХЛ, где защищал цвета "Бостон Брюинс", "Оттавы Сенаторс", "Монреаль Канадиенс", "Миннесоты Уайлд" и "Нэшвилл Предаторз".

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 Сергей вернулся в Латвию и выступал за клуб "Рига 2000". 3 ноября 2004 года во время выездного матча в Минске с местным "Динамо" он почувствовал себя плохо и вскоре скончался от сердечного приступа. Сергею был 31 год.

До этого в сборной Латвии были увековечены и, соответственно, выведены из обращения национальной сборной номера троих игроков – Хелмутса Балдериса, Карлиса Скрастиньша и Артурса Ирбе.

Скриншот: Youtube/suudabraalis15