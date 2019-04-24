﻿ В Arēna Rīga увековечен игровой номер хоккеиста Сергея Жолтока, Mixnews.lv

В Arēna Rīga увековечен игровой номер хоккеиста Сергея Жолтока (1)
Накануне первого контрольного матча сборных Латвии и России по хоккею в Риге 24 апреля был увековечен номер знаменитого латвийского хоккеиста Сергея Жолтока.
Впредь ни один хоккеист не будет играть за сборную Латвии под 33-м номером. Именно под этим номером в последних матчах за сборную Латвии играл известный нападающий, сообщается на сайте Латвийской федерации хоккея.
@lhf_lv Ļoti cienīgs mača sākums, kad abas komandas un skatītāji godina izcilo latviešu hokejistu Sergeju Žoltoku.— Aivars (@Borovkovs) 24 апреля 2019 г.
Sergejs bija viens no pirmajiem ierakstiem mūsu enciklopēdijā ar bildi. Pirmā maketa foto.
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Жолток - одна из самых ярких звезд латвийского хоккея 1990-х и начала 2000-х годов. За национальную команду он успел сыграть 42 матча и набрать в них 50 (29+21) результативных очков.
На клубном уровне Жолток играл в НХЛ, где защищал цвета "Бостон Брюинс", "Оттавы Сенаторс", "Монреаль Канадиенс", "Миннесоты Уайлд" и "Нэшвилл Предаторз".
Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 Сергей вернулся в Латвию и выступал за клуб "Рига 2000". 3 ноября 2004 года во время выездного матча в Минске с местным "Динамо" он почувствовал себя плохо и вскоре скончался от сердечного приступа. Сергею был 31 год.
До этого в сборной Латвии были увековечены и, соответственно, выведены из обращения национальной сборной номера троих игроков – Хелмутса Балдериса, Карлиса Скрастиньша и Артурса Ирбе.
Скриншот: Youtube/suudabraalis15