﻿ Опытный латвийский хоккеист решил завершить карьеру, Mixnews.lv

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Опытный латвийский хоккеист Арвидс Рекис принял решение завершить свою спортивную карьеру. Об этом сообщает немецкий хоккейный клуб "Аугсбургер Пантер", который Рекис представлял последние пять лет.

В профессиональном хоккее 40-летний Рекис провел 19 сезонов.

"Хоккей был в моей жизни всем. Я провел замечательное время в Северной Америке, Континентальной хоккейной лиге, а также в Вольфсбурге. Десять лет я играл в Аугсбурбе, где обрел новый дом и пережил незабываемые моменты. Хочу поблагодарить руководство клуба, партнеров по команде и лучших фанов Немецкой хоккейной лиги. Я и моя семья теперь начинаем в Аугсбурге новую жизнь", - сказал Рекис.

Хоккеист регулярно выступал в сборной Латвии, в составе национальной команды он принял участие в семи чемпионатах мира, а также в трех Олимпиадах – 2006, 2010 и 2014 годов.

Последний раз Рекис представлял сборную Латвии в 2017 году, а на чемпионатах мира – в 2011-м.

В Немецкой хоккейной лиге он в целом провел 576 игр, забросив 47 шайб и сделав 108 результативных передач.

Фото: facebook.com/dinamorigaofficial