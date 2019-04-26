﻿ Опытный латвийский хоккеист решил завершить карьеру, Mixnews.lv

Опытный латвийский хоккеист решил завершить карьеру (3)
Опытный латвийский хоккеист Арвидс Рекис принял решение завершить свою спортивную карьеру. Об этом сообщает немецкий хоккейный клуб "Аугсбургер Пантер", который Рекис представлял последние пять лет.
В профессиональном хоккее 40-летний Рекис провел 19 сезонов.
"Хоккей был в моей жизни всем. Я провел замечательное время в Северной Америке, Континентальной хоккейной лиге, а также в Вольфсбурге. Десять лет я играл в Аугсбурбе, где обрел новый дом и пережил незабываемые моменты. Хочу поблагодарить руководство клуба, партнеров по команде и лучших фанов Немецкой хоккейной лиги. Я и моя семья теперь начинаем в Аугсбурге новую жизнь", - сказал Рекис.
Хоккеист регулярно выступал в сборной Латвии, в составе национальной команды он принял участие в семи чемпионатах мира, а также в трех Олимпиадах – 2006, 2010 и 2014 годов.
Последний раз Рекис представлял сборную Латвии в 2017 году, а на чемпионатах мира – в 2011-м.
В Немецкой хоккейной лиге он в целом провел 576 игр, забросив 47 шайб и сделав 108 результативных передач.
Фото: facebook.com/dinamorigaofficial
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