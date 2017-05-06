Транспорт и логистика
Эксперт: Латвия - лидер среди стран Балтии по транзиту (7)
За любителями болтать за рулем по телефону будет охотиться "машина-шпион" (11)
У трамваев №1 и 3 появится временная остановка (4)
В Риге закроют сразу несколько маршрутов общественного транспорта (+ОПРОС) (17)
Более трети латвийских водителей превышают скорость (+ОПРОС) (16)
Taxify может уйти из Латвии (23)
Фоторадары будут ловить водителей с просроченным техосмотром (6)
В этом году усилят билетный контроль в общественном транспорте (38)
Масштабный ремонт в Риге: улица Краста станет аллеей (4)
Открыт маршрут поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом (4)
Введение Карты даугавпилчанина обойдется в два миллиона евро (2)
Америкс: перекопать всю Ригу ради метро - это необдуманный шаг (33)
Грузооборот портов Балтии за 11 месяцев увеличился на 3,4%