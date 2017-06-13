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АО Pasažieru vilciens продолжит закупку новых электропоездов, хотя это и повлияет на баланс госбюджета. Сегодня правительство концептуально одобрило продолжение проекта.

Как поясняет Министерство сообщения, согласно директивам ЕС о системе национальных и региональных счетов, Pasažieru vilciens входит в сектор госуправления и при разработке прогнозов бюджета этого сектора учитывается влияние планируемой хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, повышение стоимости активов Pasažieru vilciens (строительство депо и приобретение нового подвижного состава) будет иметь влияние на бюджетный баланс сектора госуправления даже тогда, если закупка будет финансироваться за счет заемных средств.

Pasažieru vilciens подготовило несколько возможных сценариев выхода компании из общегосударственного сектора: изменение модели платы за инфраструктуру, когда финансирование для расходов за использование железнодорожной инфраструктуры напрямую направляется АО Latvijas Dzelzceļš (LDz), повышение тарифа на проезд до себестоимости, отказ от гарантий компенсации убытков в результате предоставления льгот на проезд, поиск источников дополнительных доходов, лизинг (аренда).

Проанализировав эти сценарии вместе с Минсообщения и Минфином, Pasažieru vilciens пришло к выводу, что они не осуществимы и влияние закупки на бюджет госуправления сохраняется.

В апреле этого года Кабинет министров принял к сведению информацию о том, что в случае, если закупка новых поездов будет реализована в запланированном виде, ее влияние на бюджетный баланс государственного управления в 2019 году составит 19,2 млн евро, а в 2020 году - 63,9 млн евро, в результате чего в 2020 году почти вдвое уменьшится финансирование для новых политических инициатив.

Как сообщалось, Pasažieru vilciens в прошлом году объявило конкурс на закупку 32 пригородных пассажирских электропоездов на 400-450 мест каждый. Победитель конкурса должен будет также обеспечить необходимое для содержания поездов оборудование и провести обучение работников по их эксплуатации и техническому обслуживанию.

Заявки на конкурс подали пять претендентов - испанская компания Patentes Talgo S. L (Talgo), дочернее предприятие швейцарской компании Stadler в Польше Stadler Polska Sp. z o.o., совместное предприятие Siemens AG и Sinara Group в России "Уральские локомотивы", испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. и чешское предприятие "Шкода вагонка". Все претенденты квалифицировались для второго тура конкурса, но он пока не объявлен.

Сегодня правительство приняло к сведению информацию о том, что отрицательное влияние запланированной Pasažieru vilciens закупки на баланс бюджета центрального правительства в 2019 году составит 5,7 млн евро, в 2020 году - 25,6 млн евро, в 2021 году - 44,7 млн евро, в 2022 году - 50,4 млн евро и в 2023 году - 38,8 млн евро.

Минфину поручено учесть это фискальное влияние при подготовке фискальных прогнозов среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 гг.

В Минсообщения сообщили, что новые поезда планируется купить с привлечением кредитных ресурсов.

Pasažieru vilciens незамедлительно начнет вторую очередь закупки электропоездов. Закупка будет организована так, чтобы как можно меньше повлиять на госбюджет в 2019-2023 гг.