Транспорт и логистика |

Транспортная отрасль Литвы переживает сложности

Газета Lietuvos Žinios публикует статью о том, что у литовских перевозчиков и логистических фирм, работающих на международном рынке, возникает всё больше проблем с оплатой счетов. Как поясняет газета, в последнее время объемы банкротств предприятий транспортного сектора превысили показатели периода кризиса 2008-2009 годов.

АО Klaipedos nafta обнародовало результаты своей работы в апреле нынешнего года. Всего было перевалено 435 000 тонн нефтепродуктов, что на 16% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В целом за январь-апрель 2017 года обработано 1 988 000 тонн нефтепродуктов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период год назад. Столь стремительное падение объясняется снижением объемов транзитных грузов, поступающих с нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии.

Lietuvos Žinios продолжает также писать о различиях в восприятии перспектив расширения порта со стороны руководства Клайпедского порта и городских властей. Город предполагает к 2030 году добиться создания 20 тыс.новых рабочих мест, 30% роста регионального ВВП, а также превращения в биоэкономический центр Балтийского региона, эпицентр трансформации "зеленого" судоходства и город международных вузов с 190 000 населения. Однако все эти прекрасные перспективы по-прежнему упираются в неутвержденный план развития порта.

В России в центре внимания – форум в Сочи

Российские средства массовой информации широко информируют о престижном бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520", состоявшемся в Сочи. В рамках этого мероприятия, во время дискуссий и двусторонних встреч обсуждались актуальные вопросы развития железнодорожного транспорта.

Основными темами форума были современные цифровые технологии и развитие международного сотрудничества. Рассматривались и вопросы долгосрочного развития железнодорожного транспорта, в том числе в контексте формирования тарифов, модернизации инфраструктуры и внедрения современных технологий.

Президент Российских железных дорог Олег Белозеров сообщил на форуме, что возглавляемая им компания сформировала экспортный портфель товаров и услуг из тех предложений, которые являются конкурентоспособными на мировых рынках. По его мнению, лучшей стратегией развития бизнеса является концентрация на перевозках и логистике. На встрече с представителями германского бизнеса Белозеров высказал прогноз о том, что объем внешних перевозок по коридору Восток–Запад в 2020 году может превысить 127 млн.тонн.

В свою очередь, заместитель российского министра транспорта Алан Лушников заявил о намерении ежегодно увеличивать инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры на 1% от ВВП.

СМИ также сообщали о заключении в ходе форума двусторонних договоров и соглашений. Российские и Белорусская железные дороги подписали программу совместных действий по развитию инфраструктуры на период до 2020 года.

Первый вице-президент Российских железных дорог Александр Мишарин сообщил о планах России и Китая в 2019 году приступить к производству скоростных грузовых поездов, которые будут курсировать по магистрали Москва–Казань, тогда как немецкий концерн Siemens поделился планами по участию в дигитализации сети Российских железных дорог и внедрению там цифровых технологий.

Следует добавить, что в форуме "Стратегическое партнерство 1520" принял участие и президент Латвийской железной дороги Эдвин Берзиньш.

Растет экспорт угля

Газета "Гудок" пишет, что в первом квартале 2017 года Китай, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 42,3% увеличил импорт каменного угля из России. Экспорт российского каменного угля вырос также в Турцию, Великобританию, Польшу и Индию. Главными конкурентами по экспорту угля в Китай являются Индонезия и Австралия. Увеличению экспорта способствовал также отказ Китая от закупок угля в Северной Корее.

"Гудок" также сообщает, что на станции Дзержинская-Новая Калининградской железной дороги приступил к работе первый в России терминал по экспорту угля по железным дорогам европейской ширины колеи 1435 мм. В Калининграде, как извещает РБК, будут перегружаться и контрейлеры из Европы.

Украина сокращает железнодорожное сообщение с Россией, планирует перейти на европейскую ширину колеи "Коммерсантъ" пишет, что Украина с 1 июля планирует полностью прервать железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Пассажиропоток упал на 60%; сейчас по железной дороге перевозят 2 млн человек в год.

СМИ также сообщают о решении Украинской железной дороги запретить погрузку и движение по территории Украины грузовых вагонов, являющихся собственностью ряда российских компаний. Запрет действует с 18 мая 2017 года до его отмены. В ответ на данное решение Россия запретила перевозить по своей территории вагоны нескольких украинских грузовых операторов.

Тем не менее, "Российская газета" извещает, что Украина отрицает возможное прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Санкции предусмотрены только для вывоза грузовых вагонов российских компаний с территории Украины до 1 июля.

Пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры сообщает, что министерство обратилось к Франции с просьбой поддержать выделение средств Европейского союза на проект изменения железнодорожной колеи Украины на 1435 мм. В настоящее время ширина колеи на территории Украины составляет 1520 мм.

Эстония пытается улучшить отношения с Российскими железными дорогами Новый руководитель Эстонской железной дороги Эрик Лайдвее хочет восстановить прежние объемы железнодорожных грузовых перевозок в Эстонии и в ближайшее время встретится в Москве с руководством Российских железных дорог, сообщают эстонские СМИ. Грузы можно вернуть, однако прежде всего следует остановить нынешнее падение грузооборота, считает Лайдвее.

"ИНТЕРФАКС" пишет об эстонском предложении России по улучшению сотрудничества в сфере транспорта. Министерство экономики Эстонии предложило во второй половине июля провести в Таллине заседание эстонско-российской транспортной комиссии, на котором обсудить развитие пассажирских перевозок по маршруту Таллин–Санкт-Петербург–Москва и возможности организации таможенного и пограничного контроля на ходу поезда.

Новые направления в развитии "Шелкового пути"

К 2020 году Китай планирует утроить объемы железнодорожных грузовых перевозок в торговле с Европой, сообщает ТАСС.

В 2020 году по маршруту, соединяющему Китай с Европой, будут отправлены 5 тысяч грузовых поездов (в 2016 году – 1,8 тысячи). Для обеспечения подобных темпов необходимо не только увеличивать экспорт в Европу, но и развивать торговые отношения со странами, находящимися вблизи «Экономического пояса Шелкового пути», отмечает председатель Надзорного совета оператора Yuxinou (Chongqing) Logistics на маршруте Чуньчин–Дуйсбург Чжоу Шулинь.

Тем временем на сайте regnum.ru эксперты анализируют действия Китая, США и Великобритании по созданию Транскаспийского маршрута, огибающего территорию России. Ожидается, что транскаспийский газопровод позволит экспортировать углеводороды в страны ЕС через Азербайджан. Компания ВP предполагает, что проектируемый "Южный газовый коридор" уже в начале своей работы позволит поставлять в Европу до 16 млрд. кубометров газа в год.

Российские СМИ также широко отражали форум "Один пояс – один путь", состоявшийся в середине мая в Пекине с участием влиятельных азиатских и европейских политиков и предпринимателей. В нем принял участие и министр сообщений Латвийской Республики Улдис Аугулис.

Концепцию экономического пояса "Шелкового пути" и морского "Шелкового пути" XXI столетия (сокращенно – "Один пояс – один путь") Китай выдвинул в 2013 году. Этот китайский суперпроект предусматривает создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной и Южной Азии и Европой, но в более широком смысле он означает и углубление экономического сотрудничества, интенсификацию сотрудничества в научно-технической сфере.