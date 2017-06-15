Транспорт и логистика |

На международной выставке EXPO 2017, проходящей в казахской Астане, с 10 по 16 июля пройдет неделя латвийской логистики и транзита, где со своими предложениями по транзиту контейнерных грузов по Евразии участвуют также и правление Рижского свободного порта и его предприятия - ООО Riga Universal Terminal и ООО Riga Container Terminal.

"Участие в мероприятии такого масштаба в Казахстане, которому уделяется такое большое внимание правительства и бизнес-кругов, очень важно и для Рижского порта, и для транзитной отрасли Латвии в целом. Наша цель - представить Рижский порт как существенную, современную и эффективную составную часть латвийского транзитного коридора и способствовать потоку транзитных грузов через Латвию. Необходимо также отметить политическую важность этого мероприятия. На основе существующего опыта сотрудничества с Казахстаном могу сказать, что при заключении деловых договоров с предпринимателями этой страны большую роль играет успешное сотрудничество на политическом и государственном уровне. Поэтому правление Рижского свободного порта, а также портовые предприятия поддерживают участие Латвии в EXPO 2017 и активно используют предлагаемые ею возможности", - рассказывает директор департамента маркетинга Рижского свободного порта Эдгар Суна.

Для Рижского свободного порта и латвийской транзитной отрасли Казахстан является значимым партнером, принимая во внимание объемы его рынка и транспортную политику, которая в последние годы очень серьезно направлена на развитие Казахстана, как транзитной страны между Европой и Китаем. Если посмотреть на нынешнее развитие транзитных путей логистики, Казахстан становится важным партнером Латвии в привлечении контейнерных грузов из Китая, а Рижский порт существенным участком в потоке грузов между Китаем, Казахстаном и Европой. Также наблюдается интерес казахских инвесторов к возможностям создания собственных терминалов в Рижском порту.

Принимая во внимание то, что лейтмотивом Astana EXPO 2017 является "Энергия будущего", что включает в себя как будущие перспективы развития, так и ответственность по отношению к окружающей среде, Рижский порт главный акцент в мероприятиях выставки делает на демонстрацию своих возможностей в области контейнерных грузов. Рижский порт в неделе латвийского транзита и логистики будут представлять два контейнерных терминала.

"Так как EXPO 2017 проходит в Астане, нашей главной целью, безусловно, является возможность обратиться к казахским предпринимателям и потенциальным партнерам, показать возможности Рижского порта и нашего терминала, чтобы привлечь новые контейнерные грузы. Принимая во внимание общий масштаб выставки, а также обширные мероприятия латвийской транспортной недели, я считаю, что нам удастся в Казахстане достичь задуманного", - рассказывает председатель правления ООО Riga Container Terminal Валдис Андерсонс.

В течение недели транспорта и логистики Astana EXPO 2017 представители Рижского порта, совместно с делегацией министерства сообщения, Латвийским железнодорожным концерном и другими предприятиями транспортной отрасли будут принимать участие в конференции "Видение глобального транспортного потока. Потенциал Евразии" и в круглом столе о развитии контейнерных перевозок на территории Евразии и развитии "зеленой экономики" в транспортном секторе.

На протяжении всей выставки, с 10 июня по 10 сентября, гости латвийского павильона на Astana EXPO 2017 смогут познакомиться с Рижским портом виртуально, как используя консоли 3D-реальности, так и на интерактивном стенде Рижского порта. Во время недели латвийского транзита и логистики в павильоне будет возможность встретиться с представителями правления Рижского свободного порта и портовых предприятий.

Рижский свободный порт - крупнейший порт Латвии. Оборот грузов в 2016 году достиг 37 млн тонн. Рижский свободный порт - многофункциональный порт с современной, надежной инфраструктурой, где услуги высокого качества предоставляют 194 работающих в порту частных коммерсанта, в том числе стивидорных компаний (грузовых терминалов). Правление Рижского свободного порта осуществляет управление портом, отвечает за поддержание инфраструктуры порта, безопасность порта, а также за сдачу в аренду портовой земли и инфраструктуры частным предприятиям. Правление Рижского свободного порта не занимается коммерческой деятельностью в порту. Его доходы образуют портовые сборы с обслуживаемых кораблей, а также арендная плата за землю и причалы. Правление Рижского свободного порта работает на принципах бесприбыльной организации - использует имеющиеся в наличии финансовые средства только для обхозяйствования и развития порта.